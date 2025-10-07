divorziare a 60 anni in italia aumentano i cosiddetti divorzi grigi

I divorzi grigi sono un fenomeno in aumento in Italia e non solo. Il cosiddetto "grey divorce" che spopola in America, riguarda una generazione di baby boomers più autonomi e ricchi, che vive una nuova "finestra di opportunità" dopo i 60 anni. I fattori che contribuiscono a far separare una coppia dopo decenni di matrimonio, quando si va in pensione, sono diversi: a cominciare da una maggiore aspettativa di vita che porta ad un desiderio di vivere bene ed essere felici più a lungo possibile, oltre ad una crescita personale delle donne che sono in media quelle che più spesso fanno il primo passo, perché arrivano a riconsiderare le relazioni non più soddisfacenti, anche a tarda età. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

