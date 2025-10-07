Divorziare a 60 anni in Italia aumentano i cosiddetti divorzi grigi

Tg24.sky.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I divorzi grigi sono un fenomeno in aumento in Italia e non solo. Il cosiddetto "grey divorce"  che spopola in America, riguarda una generazione di baby boomers più autonomi e ricchi, che vive una nuova "finestra di opportunità" dopo i 60 anni.  I fattori che contribuiscono a far separare una coppia dopo decenni di matrimonio, quando si va in pensione, sono diversi: a cominciare da una maggiore aspettativa di vita che porta ad un desiderio di vivere bene ed essere felici più a lungo possibile, oltre ad una crescita personale delle donne che sono in media quelle che più spesso fanno il primo passo, perché arrivano a riconsiderare le relazioni non più soddisfacenti, anche a tarda età. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

divorziare a 60 anni in italia aumentano i cosiddetti divorzi grigi

© Tg24.sky.it - Divorziare a 60 anni, in Italia aumentano i cosiddetti divorzi grigi

In questa notizia si parla di: divorziare - anni

Divorziare a 60 anni, in Italia aumentano i cosiddetti divorzi grigi - Il cosiddetto "grey divorce" che spopola in America, riguarda una generazione di baby boomers più autonomi e ricchi, che vive una ... Da tg24.sky.it

divorziare 60 anni italiaDirsi addio a 60 anni (per rifarsi una vita), in Italia triplicano i «divorzi grigi»: «Chi è in pensione si separa più di chi ancora lavora» - 913 divorzi tra gli over 60 in Italia nel 2023 (dato Istat, ultimo disponibile), il triplo del 2013. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Divorziare 60 Anni Italia