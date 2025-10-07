Divinamente Abruzzo | il salone tra food e sport

Il salone del gusto torna al Pala Becci di Pescara nel weekend del 25 e 26 ottobre, con ingresso gratuito. Divinamente Abruzzofood & sport giunge alla sua terza edizione, un evento atteso e consolidato, dedicato alla valorizzazione dei sapori, delle tradizioni e dello sport abruzzese, pensato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

