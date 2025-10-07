Dividere la Regione in due province autonome Friuli e Trieste | l' obiettivo finale degli autonomisti

Deluso, arrabbiato, quasi indignato per la deriva nazionalista e centralista della Lega voluta e perseguita tenacemente dal segretario Salvini. Di più: dichiara anche che all’attuale segretario del Carroccio “non frega un bel niente del Nord, che giocoforza è rimasto politicamente orfano”. Questo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: dividere - regione

Finanziamento assegnato dalla regione #Puglia su istanze dell'Asl Fg: 2,4 milioni per la struttura complessa di #Cardiologia, 9 milioni e mezzo per le sale #operatorie da dividere con i nosocomi di Manfredonia e San Severo Vai su Facebook

Primo tavolo Regione Umbria-Province - Si è tenuto nella sede della Giunta regionale dell'Umbria a Palazzo Donini il primo tavolo di confronto e condivisione voluto dalla Regione Umbria con le Province di Perugia e Terni, al quale hanno ... Segnala ansa.it