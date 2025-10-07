Diventa formatrice o formatore di MezziPerTutt? ecco come candidarsi

L'Amministrazione Comunale di Messina, in collaborazione con l'associazione Road to 50%, annuncia l'avvio del percorso di formazione per selezionare formatrici e formatori della campagna nazionale “MezziPerTutt?”. Il progetto, già avviato in città con le Partecipate ATM e Messina Social City. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

