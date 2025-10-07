Disturbi alla vista nei bambini | l' allarme del primario sull' uso eccessivo di smartphone e pc

Forlì, 7 ottobre 2025 – Un tempo erano i pomeriggi passati all’aperto a scandire il tempo dell’infanzia. Oggi, nella società digitale, qualcosa è cambiato e l’effetto si vede anche sulla salute visiva: la miopia e altri disturbi nei bambini sono in crescita. A fare il punto è Giacomo Costa, direttore di Oculistica del Morgagni-Pierantoni. Due amici e il primo trapianto di fegato robotico eseguito in Emilia-Romagna: storia di un’eccellenza Costa, state riscontrando un aumento anche in provincia?. “Sì, nelle diagnosi di miopia. In Italia ne è affetta circa il 25% della popolazione, pari a 15 milioni di persone, e l’accertamento avviene in età sempre più precoce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Disturbi alla vista nei bambini: l'allarme del primario sull'uso eccessivo di smartphone e pc

