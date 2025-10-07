Distrugge la statua di San Francesco a Lodi e terrorizza i fedeli | scatta una raccolta fondi per comprarne una nuova
LODI – Urla, insulti e poi la furia cieca che si abbatte su una statua di San Francesco risalente al 1901, scagliata a terra e ridotta in frantumi appena prima che iniziasse la cel ebrazione per la festa del santo. È accaduto venerdì intorno alle 11 nella chiesa di San Francesco, uno dei templi più amati della città. Un gambiano di 21 anni – già noto alle forze dell’ordine per episodi simili avvenuti il mese scorso – ha seminato il panico tra fedeli, bambini e padri Barnabiti. Secondo quanto ricostruito il giovane, in preda a un evidente stato di agitazione, sarebbe entrato nella chiesa di piazza Ospitale dove la statua era esposta temporaneamente, come tutti gli anni, in occasione della festa del “poverello” di Assisi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
