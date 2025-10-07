Distributori gratuiti di assorbenti nelle scuole secondarie umbre La povertà mestruale è una realtà

Perugiatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Avviare progetti pilota per l'installazione di distributori gratuiti di prodotti igienici femminili nelle scuole secondarie umbre”: una richiesta che sarà discussa in consiglio regionale dopo la presentazione di una mozione che vede come primo firmatario il consigliere regionale di Avs (Alleanza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: distributori - gratuiti

Olanda contro il cancro: distributori gratuiti di crema solare

Studentesse lanciano proposta distributori assorbenti a scuola - Il loro obiettivo è far mettere distributori gratuiti di assorbenti nelle scuole medie e superiori di Reggio Emilia. Secondo ansa.it

Assorbenti gratuiti a scuola, la nuova iniziativa in un liceo di Modena - Modena, 31 agosto 2024 – Con un'installazione di distributori automatici gratuiti di assorbenti rivolti alle studentesse dell'istituto, il Liceo Sigonio di Modena compie un importante passo avanti a ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Distributori Gratuiti Assorbenti Scuole