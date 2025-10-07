Dissesto idrogeologico Incontro a Villa Cuturi con la ricetta di Avs

Si avvia alla conclusione la campagna elettorale per le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. L’ Alleanza Verdi Sinistra (Avs) ha scelto Villa Cuturi a Marina di Massa, per uno degli eventi di chiusura per la circoscrizione provinciale, con un pomeriggio articolato in due momenti distinti, con al centro i temi della pace, della giustizia sociale e della tutela ambientale. L’appuntamento è domani: alle 18 gli onorevoli Filiberto Zaratti e Angelo Bonelli (nella foto), parlamentari del gruppo Avs, avranno un incontro aperto a tutta la cittadinanza per affrontare alcune tematiche locali. Il dibattito verterà sui gravi problemi del dissesto idrogeologico, sulle bonifiche e sulle criticità sollevate dai Siti di interesse nazionale (Sin) e dai Siti di interesse regionale (Sir), sulle problematiche che affliggono le aree interne, colpite da una crescente marginalizzazione e sempre più penalizzate dall’allontanamento dai servizi essenziali come sanità, scuola e trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

