Disservizi postali a Santa Lucia Lettere non recapitate con regolarità

Veronasera.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da settimane i residenti del quartiere Santa Lucia denunciano gravi disservizi nella consegna della posta. A raccogliere e rilanciare le segnalazioni è Alberto Padovani, presidente della quarta circoscrizione, che parla di una situazione ormai insostenibile per famiglie, anziani e attività. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: disservizi - postali

Acqua, 118 e disservizi postali: le criticità sul tavolo del Prefetto

Disservizi postali: incontro tra Comune e Poste Italiane, in arrivo soluzioni concrete

Disservizi postali nel Sannio: dipenderebbe dal nuovo “recapito a giorni alterni” - Di recente vari cittadini e comuni e della provincia di Benevento – tra cui ultimamente anche San Nicola ... Secondo ntr24.tv

Poste, la Cgil: “Manca personale, disservizi sempre più frequenti. Clienti in difficoltà” - «I disservizi postali che ci vengono segnalati da ogni angolo del territorio sono oramai quotidiani – sottolineano Roberta Gianninoni, della segretaria del Slc- Lo riporta grossetonotizie.com

Cerca Video su questo argomento: Disservizi Postali Santa Lucia