Disney twisted-wonderland | la nuova serie animata su Disney dal 29 ottobre
Dal 29 ottobre, la piattaforma di streaming Disney+ ospiterà in esclusiva il nuovo adattamento animato di Disney Twisted-Wonderland. Questa serie anime si distingue per la sua ambientazione magica e per le avventure di un protagonista che si trova improvvisamente catapultato in un mondo fantastico. L’articolo approfondirà i dettagli della produzione, i personaggi principali e le iniziative collaterali legate al debutto della serie. l’universo di Disney Twisted-Wonderland: La serie animata. La narrazione si svolge nel mondo incantato di Twisted-Wonderland, dove sette figure leggendarie, conosciute come i “ Great Seven ”, sono state rese immortali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: disney - twisted
The Twisted Tale of Amanda Knox debutta su Disney+: il caso che ha diviso l’opinione pubblica
The Twisted Tale of Amanda Knox: dal 20 agosto su Disney+
The Twisted Tale of Amanda Knox, il trailer e quando esce su Disney+
#lunedìtrailer con il trailer di Twisted Wonderland, anime atteso dai fan e in arrivo su pochissimo (dal 29 Ottobre) su Disney+ https://youtube.com/watch?v=R6K9xUt-EvQ… #TwistedWonderland #TwistedWonderlandanime #animetrailer #DisneyTwistedWonde - X Vai su X
#lunedìtrailer con il trailer di Twisted Wonderland, anime atteso dai fan e in arrivo su pochissimo (dal 29 Ottobre) su Disney+ https://www.youtube.com/watch?v=R6K9xUt-EvQ #TwistedWonderland #TwistedWonderlandanime #animetrailer #DisneyTwistedWo - facebook.com Vai su Facebook
Disney Twisted-Wonderland: La serie animata dal 29 ottobre su Disney+ - Dal 29 ottobre su Disney+, debutta in esclusiva Disney Twisted- Da cinefilos.it
Disney Twisted-Wonderland, ecco il video promozionale completo - Wonderland The Animation ha presentato il primo video promozionale completo per la prima stagione dell'anime, Episode of ... Scrive anime.icrewplay.com