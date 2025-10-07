Disney twisted-wonderland | la nuova serie animata su Disney dal 29 ottobre

Dal 29 ottobre, la piattaforma di streaming Disney+ ospiterà in esclusiva il nuovo adattamento animato di Disney Twisted-Wonderland. Questa serie anime si distingue per la sua ambientazione magica e per le avventure di un protagonista che si trova improvvisamente catapultato in un mondo fantastico. L’articolo approfondirà i dettagli della produzione, i personaggi principali e le iniziative collaterali legate al debutto della serie. l’universo di Disney Twisted-Wonderland: La serie animata. La narrazione si svolge nel mondo incantato di Twisted-Wonderland, dove sette figure leggendarie, conosciute come i “ Great Seven ”, sono state rese immortali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

disney twisted wonderland la nuova serie animata su disney dal 29 ottobre

