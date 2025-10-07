Disney+ la sezione STAR diventa Hulu cosa cambia per gli abbonati dall' 8 ottobre

Come vi avevamo anticipato ad agosto, su Disney+ è partita l'adozione del marchio Hulu in tutto il mondo per i contenuti "general entertainment". Qui in Europa e in Italia dall'8 ottobre 2025 sostituirà la sezione STAR. Con quali conseguenze per gli abbonati? Nulle. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Disney+, la sezione STAR diventa Hulu, cosa cambia per gli abbonati dall'8 ottobre

Hulu si fonde con Disney+ nel 2026, in Europa sostituirà la sezione STAR

Hulu si fonde con Disney+ nel 2026, in Europa sostituirà la sezione STAR - Novità in casa Disney+ entro il 2026: ingloberà via via la piattaforma Hulu in tutto il mondo, sostituendo con quella dicitura in Europa la sezione STAR, che già ospitava i contenuti Hulu qui da noi.