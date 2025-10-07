Disney acquista i diritti per la nuova serie fantasy che sostituirà Harry Potter
il potenziale della serie Impossible Creatures nel panorama cinematografico. Negli ultimi anni, il desiderio di scoprire una nuova saga fantasy capace di eguagliare il successo di Harry Potter ha caratterizzato l’industria dell’intrattenimento. Con la recente acquisizione dei diritti da parte della Disney, la serie per bambini Impossible Creatures, scritta dall’autrice britannica Katherine Rundell, si prepara a diventare un progetto di grande rilievo nel settore cinematografico. Questa operazione segna un passo importante verso la creazione di un nuovo universo narrativo destinato a catturare l’immaginario di un pubblico familiare. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Disney acquista i diritti delle creature impossibili dei libri
