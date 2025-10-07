Disney acquista i diritti delle creature impossibili dei libri

disney ottiene i diritti di creature impossibili: prossimi film ispirati alla saga fantasy. Le Walt Disney Studios hanno concluso un importante accordo per l'acquisizione dei diritti cinematografici della serie Creature Impossibili, creata dalla rinomata autrice britannica Katherine Rundell. La stessa autrice si occuperà personalmente di adattare i primi due volumi per il grande schermo, segnando un passo significativo nel panorama delle produzioni fantasy rivolte a un pubblico giovane. il successo internazionale della saga e le sue caratteristiche principali. Pubblicato nel 2023, il volume di apertura, che dà il nome alla serie, ha immediatamente riscosso un enorme consenso, paragonabile ai grandi classici della letteratura per ragazzi come Harry Potter, The Hunger Games e Twilight.

