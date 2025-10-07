Disney acquisisce i diritti cinematografici per una cifra a sette zeri per adattare la serie fantasy che sostituirà Harry Potter
La ricerca del prossimo Harry Potter era un sentimento diffuso nel settore all’inizio degli anni 2010. Tuttavia, il tempo e le continue polemiche che circondano l’autrice J.K. Rowling hanno ridotto questo presunto divario nella cultura popolare. Ora, la recente serie per bambini Impossible Creatures dell’autrice fantasy britannica Katherine Rundell potrebbe diventare proprio questo, grazie a un contratto cinematografico con la Disney del valore di sette cifre. Deadline ha riportato oggi (7 ottobre) che la Disney ha acquisito i diritti per adattare i primi due libri della serie Impossible Creatures di Rundell con un contratto milionario. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: disney - acquisisce
Star Wars compie 13 anni sotto Disney: come Rebels ha definito la nuova era della saga. - facebook.com Vai su Facebook
Disney acquisisce i diritti cinematografici per una cifra a sette zeri per adattare la serie fantasy che sostituirà Harry Potter - Disney punta su Impossible Creatures di Katherine Rundell, la saga fantasy che potrebbe raccogliere l’eredità di Harry Potter. Da cinefilos.it
Disney citata in giudizio per i diritti di Topolino - La Disney è stata citata in giudizio per aver fatto valere i diritti di PI su Topolino, tratto dal corto animato del 1928 Steamboat Willie. cinefilos.it scrive