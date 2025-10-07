Disney acquisisce i diritti cinematografici per una cifra a sette zeri per adattare la serie fantasy che sostituirà Harry Potter

La ricerca del prossimo Harry Potter era un sentimento diffuso nel settore all’inizio degli anni 2010. Tuttavia, il tempo e le continue polemiche che circondano l’autrice J.K. Rowling hanno ridotto questo presunto divario nella cultura popolare. Ora, la recente serie per bambini Impossible Creatures dell’autrice fantasy britannica Katherine Rundell potrebbe diventare proprio questo, grazie a un contratto cinematografico con la Disney del valore di sette cifre. Deadline ha riportato oggi (7 ottobre) che la Disney ha acquisito i diritti per adattare i primi due libri della serie Impossible Creatures di Rundell con un contratto milionario. 🔗 Leggi su Cinefilos.it