Dislessia il carico emotivo che non si vede | quando la scuola non applica il Piano Didattico Personalizzato famiglie e studenti pagano con stress elevato e perdita di autostima
L'Associazione Italiana Dislessia ha dato il via alla Settimana dedicata a questo disturbo specifico dell'apprendimento, un'iniziativa che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e a promuovere una scuola realmente inclusiva. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: dislessia - carico
Dal 6 al 12 ottobre si celebra la Settimana Nazionale della Dislessia. La dislessia è un disturbo specifico dell’apprendimento che può influenzare la lettura, la scrittura e la comprensione. Al Centro Starbene, siamo impegnati ad offrire supporto e consul Vai su Facebook
Dislessia e gli altri disturbi dell'apprendimento: al via la nuova campagna di sensibilizzazione - Il XIX Congresso dell'Associazione Italiana Dislessia si svolge alla vigilia della settimana nazionale dedicata ai DSA. Segnala msn.com