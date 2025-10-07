Discretion, Nicole Kidman in una nuova serie di Paramount+

Nonostante non abbia mai abbandonato il cinema, Nicole Kidman è ormai diventata un volto televisivo. E alla sua collezione di serie tv, di cui fanno parte tra le altre Big Little Lies, Nine Perfect Strangers e The Perfect Couple, andrà ora ad aggiungersi Discretion. Ad annunciarne l’arrivo è stata Paramount+, che si è aggiudicata il progetto della casa di produzione A24, basato su un racconto originale di Chandler Baker, autrice di romanzi con alle spalle anni di lavoro nello studio legale di famiglia. Secondo Deadline, si tratterebbe di una delle più grandi vendite di proprietà intellettuale dell’anno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

