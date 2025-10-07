Discretion Nicole Kidman in una nuova serie di Paramount+

Davidemaggio.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante non abbia mai abbandonato il cinema, Nicole Kidman è ormai diventata un volto televisivo. E alla sua collezione di serie tv, di cui fanno parte tra le altre Big Little Lies, Nine Perfect Strangers e The Perfect Couple, andrà ora ad aggiungersi Discretion. Ad annunciarne l’arrivo è stata Paramount+, che si è aggiudicata il progetto della casa di produzione A24, basato su un racconto originale di Chandler Baker, autrice di romanzi con alle spalle anni di lavoro nello studio legale di famiglia. Secondo Deadline, si tratterebbe di una delle più grandi vendite di proprietà intellettuale dell’anno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

discretion nicole kidman in una nuova serie di paramount

© Davidemaggio.it - Discretion, Nicole Kidman in una nuova serie di Paramount+

In questa notizia si parla di: discretion - nicole

Nicole Kidman ed Elle Fanning di nuovo insieme grazie alla serie Discretion

Discretion, Nicole Kidman in una nuova serie di Paramount+

Discretion: la nuova serie di nicole kidman su paramount

“Discretion” è la nuova serie con Nicole Kidman per Paramount+ - La serie thriller dai risvolti legal è un adattamento del racconto breve di Chandler Baker ... Lo riporta sorrisi.com

discretion nicole kidman nuovaDiscretion, Nicole Kidman in una nuova serie di Paramount+ - Nicole Kidman e Elle Fanning sono le protagoniste del legal drama Discretion, ordinato da Paramount+ e basato su un racconto inedito ... Riporta davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: Discretion Nicole Kidman Nuova