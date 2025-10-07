Discarica in via Tiro a Segno | Da qui gli amministratori non passano

Fa pensare il giro degli amministratori di questa città, ma da via Tiro a Segno sono passati? Dove da diverse settimane questa discarica regna sovrana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: discarica - tiro

Il salvataggio di via Ex Tiro a segno: "Mi hanno dipinto come un angelo, ho solo risposto al grido di aiuto" - Il drammatico racconto di Giorgio Panic, il cuoco di origini serbe di 37 anni che ha portato in salvo Valentino. Da ilrestodelcarlino.it

Il Tiro a segno nazionale può riaprire: dal Tar arriva il via libera - Il Tar ha annullato l’ordinanza di inagibilità firmata dalla commissione nazionale militare del primo reparto Infrastrutture, con sede a Torino, secondo la quale il Tiro a segno nazionale, che ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it