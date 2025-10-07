Discarica abusiva di materiali tessili nel garage condominale | box auto sequestrato ad Afragola
Una discarica abusiva scoperta in un garage al centro di Afragola: era all'interno di un condominio. L'operazione della Polizia locale guidata dal Comandante Piricelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: discarica - abusiva
Piombino, accumula rifiuti speciali in un terreno in affitto trasformato in discarica abusiva: denunciato sessantenne
Scoperta maxi discarica abusiva a Zibido: 50 bidoni di cibo scaduto a due passi dal laghetto
Discarica abusiva a Coteto – Salviano, individuata la vettura di chi ha abbandonato i rifiuti
Catanzaro, incendio in una discarica abusiva vicino al torrente Fiumarella: Nel primo pomeriggio di oggi si è sviluppato un incendio all’interno di una discarica abusiva situata in via Lucrezia della Valle, a Catanzaro, nei pressi del campo rom. Le fiamme hann - facebook.com Vai su Facebook
Santa Croce Camerina (RG), sequestrata discarica abusiva di 5.000 mq http://dlvr.it/TNVSLv - X Vai su X
Discarica abusiva di materiali tessili nel garage condominale: box auto sequestrato ad Afragola - Una discarica abusiva scoperta in un garage al centro di Afragola: era all’interno di un condominio. Come scrive fanpage.it
Afragola, garage trasformato in discarica abusiva nel centro cittadino: scatta il sequestro - Un garage nel pieno centro abitato di Afragola è stato trasformato in una discarica abusiva di materiali tessili e rifiuti vari. Riporta pupia.tv