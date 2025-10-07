Rimini, 7 ottobre 2025 – Le cose non sempre ‘ filano lisce come l’olio ’. Dopo un’annata, quella del 2024, ricordata in maniera positiva, sia per i volumi sia per la qualità, in Romagna la campagna olivicola che sta per iniziare si preannuncia difficile e turbolenta, a causa di diversi fattori che quest’anno potrebbero incidere sugli esiti finali e determinare un impatto negativo sull’intera produzione olearia. Ottobrata 2025, in Emilia Romagna tornano sole e caldo: quanto dura l’ultimo tocco d’estate “Sarà una campagna olivicola terribile – ha commentato Massimiliano Savelli, presidente della sezione olivicola di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini e vicepresidente regionale degli olivicoltori di Confagricoltura Emilia-Romagna – Eravamo pronti ad un’annata più scarica, ma, in quasi vent’anni, non avevo mai visto una stagione così. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Disastro olio in Romagna: il raccolto delle olive è a rischio. Cosa succede?