Diritto allo studio 2026 permessi max 150 ore docenti e ATA | domanda entro 15 novembre per TFA sostegno corsi e tirocinio lauree GUIDA
Domanda per diritto allo studio anno solare 2026: la scadenza ministeriale è il 15 novembre, anche se di solito qualche USR anticipa. Chi può presentare domanda, per quante ore, per quali corsi. L'articolo Diritto allo studio 2026, permessi max 150 ore docenti e ATA: domanda entro 15 novembre per TFA sostegno, corsi e tirocinio, lauree GUIDA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Adisu, diritto allo studio. Arriva il nuovo bando. Aumentano i posti letto. Carriere più inclusive
Università, master in Diritto e Governance: borse di studio ad Atene per under 35
Odissea treni tra la Tuscia e Roma. Gli studenti: "Siamo i più penalizzati, diritto allo studio a rischio"
Percorsi Abilitanti per Docenti 2025 2026: al via le procedure di accreditamento
Formazione iniziale docenti: il MUR avvia le procedure di accreditamento dei percorsi abilitanti per l'anno accademico 2025/2026 - La FLC CGIL auspica un avvio tempestivo per consentire l'accesso ai permessi per il diritto allo studio, lo svolgimento delle attività