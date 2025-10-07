Diritto a manifestare è scontro in Comune | Con le nuove misure anche Gandhi rischierebbe l' arresto

Cortei e diritto a manifestare fanno salire il tono della polemica martedì pomeriggio in Consiglio comunale a Ravenna. Un tema caldo dopo le manifestazioni dei giorni scorsi, in particolare quella del 3 ottobre che ha attraversato la città. L'affondo dell'assessore alla Legalità Giancarlo Schiano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it