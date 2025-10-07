Diritti non etichette | la settimana italiana della dislessia

Da etichette ingiuste come "svogliati" e "pigri" a diritti riconosciuti per legge: la Settimana nazionale della dislessia riapre un discorso decisivo sulla cultura dell'inclusione, sulla qualità della diagnosi e sul rispetto delle tutele previste per studentesse e studenti con DSA. Dal 6 al 12 ottobre 2025 l'attenzione torna dove deve essere: sulle persone e sui diritti.

Settimana dislessia, dall'etichetta di ragazzi 'svogliati' a legge per tutelari - In passato i ragazzi dislessici venivano etichettati come 'svogliati' o 'pigri', mentre oggi, grazie a strumenti diagnostici più accurati e alla legge, hanno il diritto di essere individuati e sostenu ... Riporta msn.com