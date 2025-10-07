Su Calciomercato.it., tutte le notizie di oggi dal mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, sugli effetti delle partite di campionato e le news dalle nazionali Seconda sosta per le nazionali in corso, giocatori in giro per il mondo per le varie sfide. L’Italia si prepara ad affrontare Estonia e Israele per le qualificazioni ai Mondiali, attenzione massima su questi match e anche sugli altri, per i risultati e non solo. DIRETTA Tutte le notizie di martedì 7 ottobre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Gli allenatori osserveranno a distanza, sperando non ci siano infortuni. Ma nel frattempo, ci sono anche riflessioni in corso e primi bilanci sull’operato dei vari tecnici. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA | Tutte le notizie di martedì 7 ottobre LIVE