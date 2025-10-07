Dipendenti comunali che svolgono mansioni superiori | Non sono solo all' ufficio Tributi il contratto sia applicato in tutti i suoi punti

Palermotoday.it | 7 ott 2025

“Si faccia giustizia di un sistema malato. Da giorni assistiamo a contenziosi tra dirigenti sulla questione delle mansioni superiori dei lavoratori del Comune di Palermo. Finalmente se ne parla. Ci aspettiamo adesso l’applicazione del Ccnl in tutti i suoi punti”. La Fp Cgil Palermo interviene. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: dipendenti - comunali

