Seduta in prima fila nel giardino delle Tuileries, sento l’elettricità nell’aria prima ancora che le luci si spengano. Il tendone è affollato di volti noti, da Anya Taylor-Joy a Jennifer Lawrence, da Charlize Theron a Jisoo, tutti qui per assistere a quello che si preannuncia come uno degli eventi più attesi della Paris Fashion Week. Tra il pubblico noto anche Johnny Depp, volto storico della fragranza Sauvage, seduto accanto a Brigitte Macron e Delphine Arnault. L’atmosfera è quasi teatrale, carica di aspettative e domande silenziose: come riscriverà Jonathan Anderson il codice Dior? Quando la sala piomba nel buio, una piramide invertita si illumina davanti a noi, trasformando lo spazio in una sala cinematografica sospesa nel tempo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Dior: il debutto di Jonathan Anderson tra passato e futuro

