Diocesi l' arcivescovo Damiano ordina due nuovi presbiteri | ecco di chi si tratta
Due nuovi presbiteri per la Chiesa agrigentina. L’arcivescovo Alessandro Damiano ha annunciato che il prossimo 25 novembre, memoria liturgica di San Gregorio Agrigentino, ordinerà presbiteri i diaconi Marco Lo Mascolo e Giuseppe Savarino. “La Chiesa agrigentina - fanno sapere dalla Diocesi -. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: diocesi - arcivescovo
