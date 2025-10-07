Dimmi La Verità | Silvia Sardone | Ilaria Salis è stata salvata dal Partito popolare europeo
Ecco #DimmiLaVerità del 7 ottobre 2025. L'eurodeputata e vicesegretaria della Lega Silvia Sardone sostiene che Ilaria Salis sia stata salvata dal Partito popolare europeo. 🔗 Leggi su Laverita.info
Minacce di morte a Silvia Sardone: sui muri di Sesto scritta “Sardone appesa” con simbolo anarchico - Milano – Silvia Sardone, vicesegretaria della Lega ed europarlamentare, è stata nuovamente minacciata di morte. Segnala ilgiorno.it
Silvia Sardone: «Io vice leghista non per le quote rosa. I complimenti più belli? Dai miei figli» - È il day after della nomina a vice segretaria della Lega, per Silvia Sardone. Si legge su ilmessaggero.it