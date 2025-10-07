Dimissioni ora basta Macron nella bufera è caos in Francia | cosa sta succedendo

Thesocialpost.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scadono questa sera le 48 ore di trattative affidate da Emmanuel Macron al premier dimissionario Sébastien Lecornu, incaricato di trovare un’intesa per una “piattaforma di azione e stabilità per il Paese”. Ma l’accordo sembra ormai lontano. A rafforzare l’impressione di un governo paralizzato arriva anche l’affondo di Édouard Philippe, primo capo del governo sotto Macron e uno dei volti più moderati della politica francese: «Macron dovrebbe farsi da parte, non subito, ma dopo l’approvazione della legge di bilancio. Poi si vada a elezioni presidenziali anticipate nel 2026». La proposta di Philippe segna un punto di rottura evidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

dimissioni ora basta macron nella bufera 232 caos in francia cosa sta succedendo

© Thesocialpost.it - “Dimissioni, ora basta”. Macron nella bufera, è caos in Francia: cosa sta succedendo

In questa notizia si parla di: dimissioni - basta

Ex Ilva, Bitetti ritira le dimissioni: “Ora basta decisioni imposte, serve uno stop all’area a caldo”

Ex Ilva, Bitetti ritira le dimissioni: “Ora basta decisioni imposte, serve uno stop all’area a caldo”

Terni, la manifestazione “In piazza per dire basta. Dimissioni di Stefano Bandecchi ed incontro con il Prefetto”

“Dimissioni, ora basta”. Macron nella bufera, è caos in Francia: cosa sta succedendo - Scadono questa sera le 48 ore di trattative affidate da Emmanuel Macron al premier dimissionario Sébastien Lecornu, incaricato di trovare un’intesa per ... Segnala thesocialpost.it

dimissioni basta macron buferaMacron, ipotesi dimissioni: ora è solo. L'ex premier Attal: «Non lo capisco più» - «Non lo capisco più», dice più allibito che rattristato Gabriel Attal, ultimo premier della fase in cui Macron e il macronismo sembravano ancora reggere, prima dello ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dimissioni Basta Macron Bufera