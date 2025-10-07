Dimissioni ora basta Macron nella bufera è caos in Francia | cosa sta succedendo
Scadono questa sera le 48 ore di trattative affidate da Emmanuel Macron al premier dimissionario Sébastien Lecornu, incaricato di trovare un’intesa per una “piattaforma di azione e stabilità per il Paese”. Ma l’accordo sembra ormai lontano. A rafforzare l’impressione di un governo paralizzato arriva anche l’affondo di Édouard Philippe, primo capo del governo sotto Macron e uno dei volti più moderati della politica francese: «Macron dovrebbe farsi da parte, non subito, ma dopo l’approvazione della legge di bilancio. Poi si vada a elezioni presidenziali anticipate nel 2026». La proposta di Philippe segna un punto di rottura evidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
