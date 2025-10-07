Giovanni Floris torna con DiMartedì oggi, martedì 7 ottobre 2025 alle 21:15 su La7. Al centro della puntata: la domanda se Giorgia Meloni sia ancora connessa con il Paese reale, tra proteste, Flotilla e voto in Calabria; focus su Gaza e sui negoziati; spazio a manovra, fisco e pensioni. Indice. DiMartedì, anticipazioni 7 ottobre 2025 – Politica: Meloni e il “Paese reale”. Estero: Gaza e il filo del negoziato. Economia: manovra, fisco e pensioni. Ospiti e copertina. Orario e dove vederlo. FAQ DiMartedì, anticipazioni 7 ottobre 2025. DiMartedì, anticipazioni 7 ottobre 2025 – Politica: Meloni e il “Paese reale”. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - DiMartedì, Landini e Fornero da Floris: temi, ospiti e anticipazioni di stasera (7 ottobre)