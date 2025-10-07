Giovanni Floris torna questa sera, martedì 7 ottobre, con una nuova puntata di diMartedì, il programma di approfondimento politico ed economico, in onda alle 21.15 su La7. Anticipazioni e ospiti del 7 ottobre 2025. Giovanni Floris nella nuova puntata si chiederà se Giorgia Meloni è ancora connessa con il Paese reale. Da una parte, gli attacchi ai sindacati e alle piazze affollate a sostegno della Global Sumud Flotilla; dall’altra, i risultati delle elezioni regionali in Calabria. Chi è più in sintonia con gli italiani: la maggioranza o l’opposizione? Focus anche sul piano internazionale, con le speranze di pace a Gaza appese al filo del negoziato in corso in Egitto intorno al piano Trump. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - diMartedì, Landini e Fornero da Floris