La carriera di Diletta Leotta va a gonfie vele. Dopo la piccola parentesi in prima serata a Canale 5 con il reality show La Talpa, infatti, la conduttrice televisiva ha ripreso a occuparsi a tempo pieno di calcio, sia con i collegamenti da bordo campo, sia come conduttrice dello show Fuoriclasse. La presentatrice, quindi, sta facendo notare, sempre di più, le sue doti da mediatrice di vari punti di vista e la capacità di condurre format di diverso tipo. Ma, nelle sue apparizioni tv, Diletta Leotta riesce sempre anche a sorprendere i suoi numerosi sostenitori con dei look mai banali. Anche per la scorsa domenica calcistica la presentatrice ha selezionato un outfit che non passava inosservato, in una particolare stampa. 🔗 Leggi su Dilei.it

Diletta Leotta accende l'autunno con il mini dress con stampa multicolor

