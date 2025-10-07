Dignità e forza alle donne Risorse per evitare la trappola dell’usura

Centoventimila euro per pagare le bollette, le rate del mutuo, le spese scolastiche o universitarie, le cure mediche. Sono le risorse stanziate dalla Fondazione Umbria per la prevenzione dell’usura Ets e dalla Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio attraverso il progetto “ Sostegno Donna “. Denari preziosi perché hanno un fine nobile: trasformare le fragilità in opportunità di rinascita per chi si trova in difficoltà economiche e può correre il rischio di finire nella morsa degli strozzini. Madri, lavoratrici, studentesse: sono tante le storie che anche qui in Umbria hanno per protagoniste donne che la vita ha messo con le spalle al muro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

