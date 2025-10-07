Digitalizzazione in Edilizia premio nazionale ad azienda irpina

Anteprima24.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Analist Group, software house e provider di servizi innovativi con sede ad Avellino, si aggiudica il PremioDigitalizzazione” al B-CAD 2025, la fiera dedicata all’innovazione per l’edilizia svoltasi a settembre presso il Centro Congressi La Nuvola di Roma. Il riconoscimento, assegnato da una giuria internazionale di buyer che ha valutato centinaia di espositori, premia le realtà più capaci di integrare tecnologia, sostenibilità ed efficienza nei processi costruttivi: Analist Group, in questo senso, si è distinta per la capacità di offrire strumenti digitali che migliorano il lavoro quotidiano dei professionisti, coniugando innovazione, risparmio energetico e sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

digitalizzazione in edilizia premio nazionale ad azienda irpina

© Anteprima24.it - Digitalizzazione in Edilizia, premio nazionale ad azienda irpina

In questa notizia si parla di: digitalizzazione - edilizia

digitalizzazione edilizia premio nazionaleAnalist Group vince il B-CAD Award 2025 per la Digitalizzazione in Edilizia - Analist Group, software house e provider di servizi innovativi con sede ad Avellino, si aggiudica il Premio “Digitalizzazione” al B- Lo riporta orticalab.it

L'archivio storico edilizio del Comune di Venezia sarà digitalizzato - Lo stabilisce una delibera di giunta che recepisce un finanziamento ad hoc tramite fondi Pnrr ... Segnala veneziatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Digitalizzazione Edilizia Premio Nazionale