Tempo di lettura: 2 minuti Analist Group, software house e provider di servizi innovativi con sede ad Avellino, si aggiudica il Premio “Digitalizzazione” al B-CAD 2025, la fiera dedicata all’innovazione per l’edilizia svoltasi a settembre presso il Centro Congressi La Nuvola di Roma. Il riconoscimento, assegnato da una giuria internazionale di buyer che ha valutato centinaia di espositori, premia le realtà più capaci di integrare tecnologia, sostenibilità ed efficienza nei processi costruttivi: Analist Group, in questo senso, si è distinta per la capacità di offrire strumenti digitali che migliorano il lavoro quotidiano dei professionisti, coniugando innovazione, risparmio energetico e sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Digitalizzazione in Edilizia, premio nazionale ad azienda irpina