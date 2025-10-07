Diffonde contenuti privati di Onlyfans senza consenso | condannato a 5 anni e 10 mesi per revenge porn

7 ott 2025

I contenuti sessualmente espliciti non possono essere diffusi in alcun modo, neanche se sono stati acquistati legalmente su Onlyfans: lo ha stabilito la Corte Suprema. Per questa ragione, un ragazzo in provincia di Pavia è stato condannato a cinque anni e dieci mesi per revenge porn. 🔗 Leggi su Fanpage.it

