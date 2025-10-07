Diego Marani presenta a I Colloqui dell' abbazia L' ultima falsità

Un viaggio in realtà parallele, intrecci di raffinata e esilarante ironia, fra panorami surreali e mistici, memoria e analisi psicanalitiche, amori scalate al potere, vite reali e immaginate. Tutto questo e molto altro è nella narrazione del romanzo “L’ultima falsità” di Diego Marani (Nave di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

