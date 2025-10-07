Dieci involucri di hashish e un bilancino di precisione nascosto nella felpa | denunciati due minori
Due giovani, un 17enne e un 14enne, sono stati fermati e denunciati dalla polizia per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.Nel pomeriggio di venerdì scorso, personale del commissariato di Gioia Tauro ha notato due ragazzi, fermi in prossimità dell’ingresso della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Gli agenti durante un controllo hanno rinvenuto nella sua auto due involucri di cellophane di circa 11 grammi contenente hashish e cocaina, 1.230 euro in contanti, divisi in banconote di vario taglio e un bilancino di precisione.
Gioia Tauro, tenevano in mano dieci involucri di hashish: denunciati due minori - La Polizia di Stato ha fermato e denunciato due giovani, un 17enne ed un 14enne, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
Fermato ad un controllo con hashish e bilancino in tasca - L'operazione è stata condotta nel weekend appena trascorso, nei riguardi di un