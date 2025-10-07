Dieci involucri di hashish e un bilancino di precisione nascosto nella felpa | denunciati due minori

Due giovani, un 17enne e un 14enne, sono stati fermati e denunciati dalla polizia per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.Nel pomeriggio di venerdì scorso, personale del commissariato di Gioia Tauro ha notato due ragazzi, fermi in prossimità dell’ingresso della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it