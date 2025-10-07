Roma, 7 ottobre 2025 – La sharing mobility si è radicata ormai nelle abitudini di mobilità degli italiani. Cresce la domanda con oltre 50 milioni di noleggi nel 2024 e 60 milioni stimati per il 2025, uno per ogni italiano con la flotta che è per il 95% a zero emissioni. Prosegue invece il calo dell’offerta con meno veicoli, servizi e operatori. Nel 2024, rispetto al 2022, i veicoli in sharing sono 96.000 (-15%), il numero complessivo dei servizi è di 170 (-26); gli operatori sono scesi tra il 2022-25 a 35 (-24%). L’offerta si concentra sempre di più nelle grandi città, mercati più redditizi e favorevoli: Roma e Milano, con 13,2 e 12,6 milioni noleggi, generano insieme oltre il 50% del totale nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dieci anni di sharing mobility: cresce la domanda ma cala la disponibilità di mezzi