Dieci anni di Rete Pmi | Cento aziende in orbita

Ilrestodelcarlino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci anni di vita per Rete Pmi Romagna. Presidente è Luca Bettini, titolare di Tecnocomponent, settore fitness. Che cosa è Rete Pmi Romagna, presidente Bettini? "Un network di imprese territoriali. Il nostro motto è: crescere insieme è una bella impresa". Come avete celebrato il compleanno? "In una festosa assemblea a Villa Torlonia con le imprese e gli interlocutori istituzionali e del mondo socio-economico". Quante sono le imprese socie? "Un centinaio. Le principali sono Babbi food, Graziani packaging, Gamma arredamento imbottito e altre ancora". Aumentano gli aderenti? "Costantemente e con un’ottima percentuale di partecipazione alla vita associativa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

