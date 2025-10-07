Dieci anni di vita per Rete Pmi Romagna. Presidente è Luca Bettini, titolare di Tecnocomponent, settore fitness. Che cosa è Rete Pmi Romagna, presidente Bettini? "Un network di imprese territoriali. Il nostro motto è: crescere insieme è una bella impresa". Come avete celebrato il compleanno? "In una festosa assemblea a Villa Torlonia con le imprese e gli interlocutori istituzionali e del mondo socio-economico". Quante sono le imprese socie? "Un centinaio. Le principali sono Babbi food, Graziani packaging, Gamma arredamento imbottito e altre ancora". Aumentano gli aderenti? "Costantemente e con un’ottima percentuale di partecipazione alla vita associativa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dieci anni di Rete Pmi: "Cento aziende in orbita"