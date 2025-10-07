Die My Love | il ritorno potente e visionario di Lynne Ramsay

. Un racconto di amore, follia e resilienza che segna il ritorno della regista britannica con un’opera capace di fondere poesia visiva e tensione emotiva, trasformando il dolore in energia vitale.. Un film attesissimo che promette di lasciare un segno indelebile. “Die My Love”, il film più discusso del momento, arriverà nelle sale il 27 novembre e segna il ritorno potente e visionario di Lynne Ramsay, regista britannica tra le voci più acclamate del cinema contemporaneo. Dopo aver conquistato Cannes con il suo inconfondibile stile in opere come You Were Never Really Here e . 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Die My Love: il ritorno potente e visionario di Lynne Ramsay

