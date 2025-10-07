Diciotto eventi per raccontare fragilità ambiente e cultura | torna il Festival Incontri
Ai nastri di partenza la settima edizione di "Incontri - Ambiente, cultura e fragilità", la rassegna che fin dagli esordi del 2019 esplora le varie modalità di racconto della fragilità e della diversità, coinvolgendo diverse personalità della cultura e della letteratura. A partire da sabato 11. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
