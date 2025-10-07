Dichiarazione RED Inps 2025 | chi deve farla e chi è escluso Regole e scadenze

Leggioggi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte la campagna per la Dichiarazione RED Inps 2025. Il riconoscimento di prestazioni assistenziali aggiuntive e di maggiorazioni delle pensioni se da un lato ha un innegabile vantaggio in termini di economici dall’altro comporta una serie di adempimenti supplementari per i cittadini beneficiari. Il motivo è legato al fatto che i trattamenti economici in questione (si pensi alla maggiorazione sociale, all’integrazione al trattamento minimo o ancora alla quattordicesima) sono subordinati all’ammontare dei redditi del titolare della prestazione e, in taluni casi, del coniuge e dei familiari componenti il nucleo reddituale rilevante. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

