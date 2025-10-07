Dialogo a più voci sulla magnifica complessità semantica dell' Architettura all' ombra di Piero

Lanazione.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 7 ottobre 2025 – Le Architetture di Peluffo&Partners viste attraverso gli spazi, i corpi e le figure grazie ad un «Dialogo a più voci» sulla magnifica complessità semantica dell'Architettura all'ombra di Piero La Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC di Arezzo organizza l'incontro " Spazio Corpi Figure. " mercoledì 8 ottobre 2025 a partire dalle ore 15:00 nella Basilica di San Francesco – Arezzo. Dal confronto tra un immaginista, Gianluca Peluffo, e un critico di Architettura, Valerio Paolo Mosco, basato sull'accostamento analogico delle, nasce il volume Spazio Corpi Figure, (edizioni Forma 2024) che – proprio giocando con gli accostamenti – indaga i complessi legami che le tengono assieme, in un rimando infinito attraverso il tempo e lo spazio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

dialogo a pi249 voci sulla magnifica complessit224 semantica dell architettura all ombra di piero

© Lanazione.it - Dialogo a più voci sulla magnifica complessità semantica dell'Architettura all'ombra di Piero

In questa notizia si parla di: dialogo - voci

Ecco "Bellezza Italia". Il turismo che vogliamo in un dialogo a due voci

La Commedia umana. Un dialogo a due voci dal 24 luglio al 30 agosto la nuova mostra nelle sale dell’Ala Nuova della Pinacoteca Comunale di Città di Castello - Dal 24 luglio al 30 agosto 2025 va in scena nelle sale dell’Ala Nuova della Pinacoteca Comunale di Città di Castello la mostra “La Commedia Umana. Riporta exibart.com

Ecco "Bellezza Italia". Il turismo che vogliamo in un dialogo a due voci - Un dialogo a due voci per provare a ragionare su come è possibile governare i processi del turismo di massa. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dialogo Pi249 Voci Magnifica