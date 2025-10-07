Arezzo, 7 ottobre 2025 – Le Architetture di Peluffo&Partners viste attraverso gli spazi, i corpi e le figure grazie ad un «Dialogo a più voci» sulla magnifica complessità semantica dell'Architettura all'ombra di Piero La Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC di Arezzo organizza l'incontro " Spazio Corpi Figure. " mercoledì 8 ottobre 2025 a partire dalle ore 15:00 nella Basilica di San Francesco – Arezzo. Dal confronto tra un immaginista, Gianluca Peluffo, e un critico di Architettura, Valerio Paolo Mosco, basato sull'accostamento analogico delle, nasce il volume Spazio Corpi Figure, (edizioni Forma 2024) che – proprio giocando con gli accostamenti – indaga i complessi legami che le tengono assieme, in un rimando infinito attraverso il tempo e lo spazio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

