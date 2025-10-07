diagnostica accesso e territorio la roadmap per la nuova presa in carico oncologica secondo vitali

In Italia, un numero crescente di persone convive con una diagnosi di tumore in fase metastatica; una condizione che, fino a pochi anni fa, rappresentava quasi sempre una condanna ineluttabile. Oggi, però, il volto di questa malattia sta cambiando. Grazie all’innovazione terapeutica, molti pazienti con forme tumorali avanzate possono sperare in una qualità di vita migliore e in una sopravvivenza più lunga. Ma questo progresso apre anche nuove sfide per il sistema sanitario. Per avere un’idea dei numeri, si pensi al carcinoma mammario metastatico: in Italia le donne che vivono in questa condizione sono oltre 37mila. 🔗 Leggi su Formiche.net

