Di Cesare fa flop | la candidata di Avs fuori dal Consiglio

Liberoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata dei flop della sinistra, con Pasquale Tridico staccato di 20 punti dal governatore uscente, anche alla rossissima professoressa Donatella Di Cesare non è andata bene. La docente della Sapienza di Roma, salita alle cronache per aver esaltato la brigatista Barbara Balzerani, era candidata alle regionali tra le fila di Alleanza Verdi Sinistra. «La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee», aveva scritto su X il giorno della morte della terrorista delle Brigate Rosse. Uscita che aveva scatenato feroci critiche, ma anche la difesa a oltranza delle frange più radicali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

di cesare fa flop la candidata di avs fuori dal consiglio

© Liberoquotidiano.it - Di Cesare fa flop: la candidata di Avs fuori dal Consiglio

In questa notizia si parla di: cesare - flop

Flop Di Cesare: l'idolo pro-Pal dei salotti tv non eletto

cesare fa flop candidataIl flop di Donatella Di Cesare: l'idolo pro-Pal dei salotti tv non viene eletto in Calabria - La filosofa racimola pochi voti (da capolista) e resta fuori dal Consiglio regionale. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cesare Fa Flop Candidata