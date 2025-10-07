Di Cesare fa flop | la candidata di Avs fuori dal Consiglio

Nella giornata dei flop della sinistra, con Pasquale Tridico staccato di 20 punti dal governatore uscente, anche alla rossissima professoressa Donatella Di Cesare non è andata bene. La docente della Sapienza di Roma, salita alle cronache per aver esaltato la brigatista Barbara Balzerani, era candidata alle regionali tra le fila di Alleanza Verdi Sinistra. «La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee», aveva scritto su X il giorno della morte della terrorista delle Brigate Rosse. Uscita che aveva scatenato feroci critiche, ma anche la difesa a oltranza delle frange più radicali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

