Deve scontare quasi due anni di carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso | 53enne arrestato

Anconatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – I carabinieri della stazione di Ancona Brecce Bianche hanno arrestato un pregiudicato 53enne siciliano, dando attuazione a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della procura della Repubblica di Catania. L’uomo, originario della provincia di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

