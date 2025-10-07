Deve scontare quasi due anni di carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso | 53enne arrestato
ANCONA – I carabinieri della stazione di Ancona Brecce Bianche hanno arrestato un pregiudicato 53enne siciliano, dando attuazione a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della procura della Repubblica di Catania. L’uomo, originario della provincia di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: deve - scontare
Napoli, 58enne arrestata: deve scontare 5 anni per tentata truffa e uso di atti falsi
Deve scontare una condanna per spaccio a quasi due anni e mezzo di reclusione, arrestato
Espulso dall'Italia torna a Lampedusa anche se deve scontare oltre 7 anni di reclusione: arrestato
È stato catturato dai Carabinieri il pericoloso latitante di mafia Leonardo Gesualdo, esponente di spicco della “Società foggiana”. Il 39enne, che aveva fatto perdere le sue tracce 5 anni fa, deve scontare una condanna a 12 anni per associazione mafiosa. Nel s - X Vai su X
Dopo che le condanne a suo carico sono diventate definitive, la giustizia gli ha presentato il conto. E per Domenico Spano, fasanese di 50 anni, si tratta di un conto salato: deve scontare 7 anni, 8 mesi e 14 giorni di reclusione per reati legati alla detenzione ai - facebook.com Vai su Facebook
Ancona, associazione a delinquere di stampo mafioso: arrestato ad Aspio 53enne siciliano, dovrà scontare quasi 2 anni di carcere - Deve scontare quasi due anni di carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso. msn.com scrive
Meldola, deve scontare quasi tre anni di carcere: arrestato dai Carabinieri - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Meldola hanno arrestato un 50enne in “esecuzione di un ordine per la carcerazione”, emesso dalla ... Da corriereromagna.it