Deve portare la moto dal meccanico ma finisce nel canale

Bresciatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato ricoverato all'ospedale di Desenzano del Garda il ragazzino di 15 anni che nel pomeriggio di lunedì 6 ottobre è finito in un canale mentre era in sella alla propria moto, una enduro di produzione Fantic. Tutto è successo intorno alle 15 a Castiglione delle Stiviere, lungo la strada. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

