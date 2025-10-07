Detenuto psichiatrico muore dopo il pestaggio nella Rems
Un 60enne della provincia di Caserta è morto all’ospedale Moscati di Avellino dove era giunto in seguito a un’aggressione nella Rems di San Nicola Baronia.L'aggressioneCome riferisce AvellinoToday, lo scorso 29 settembre l’uomo sarebbe stato aggredito da un altro ospite, di circa quarant’anni. La. 🔗 Leggi su Casertanews.it
