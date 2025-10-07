Detenuto in carcere psichiatrico muore | ipotesi vittima di un pestaggio

Tempo di lettura: < 1 minuto Un detenuto con problemi psichiatrici della Rems di San Nicola Baronia, in provincia di Avellino, è deceduto nel Reparto di Rianimazione del “Moscati” di Avellino dove era stato ricoverato lo scorso 29 settembre. L’uomo, un 60enne della provincia di Napoli, sarebbe rimasto vittima di un violento pestaggio avvenuto all’interno della Residenza per la esecuzione delle misure di sicurezza da parte di un altro detenuto più giovane. Due infermieri presenti nella struttura avevano rianimato l’uomo praticando il massaggio cardiaco con l’utilizzo del defibrillatore prima del trasferimento nell’ospedale del capoluogo irpino, dove era giunto in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

