Detenuto finge un malore quando è in Tribunale e riesce a evadere | ricerche in corso a Trento
Per tutta Trento si cerca un detenuto che nel pomeriggio è riuscito a evadere durante l'udienza al Tribunale di Trento. Avrebbe finto un malore per sfuggire alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
