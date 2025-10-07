Detenuto finge un malore quando è in Tribunale e riesce a evadere | ricerche in corso a Trento

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per tutta Trento si cerca un detenuto che nel pomeriggio è riuscito a evadere durante l'udienza al Tribunale di Trento. Avrebbe finto un malore per sfuggire alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: detenuto - finge

