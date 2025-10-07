Detenuto finge malore ed evade da finestra del tribunale Trento

Agi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Rocambolesca evasione oggi pomeriggio dalla finestra del bagno del tribunale di Trento. Un detenuto, a processo per violenza sessuale, ha finto un malore ed è scappato dalla finestra del tribunale in Largo Luigi Pigarelli. La comunicazione è stata data dall'organizzazione sindacale Uil della Polizia Penitenziaria (Uilpa). L'uomo in fuga è un 30enne di origine marocchina accusato di aver commesso una violenza sessuale nel 2024 a Trento. Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria, ha affermato che "sono in corso le ricerche da parte della Polizia penitenziaria e delle altre forze dell'ordine". 🔗 Leggi su Agi.it

detenuto finge malore ed evade da finestra del tribunale trento

© Agi.it - Detenuto finge malore ed evade da finestra del tribunale Trento

In questa notizia si parla di: detenuto - finge

Detenuto finge un malore quando è in Tribunale e riesce a evadere: ricerche in corso a Trento

detenuto finge malore evadeEvasione a Trento, detenuto a processo per violenza sessuale finge un malore e scappa dalla finestra del tribunale - Un detenuto è scappato da una finestra del bagno del tribunale del capoluogo. Lo riporta ildolomiti.it

detenuto finge malore evadeTrento, a processo per violenza sessuale, fugge da una finestra del tribunale - Un detenuto nel carcere di Spini di Gardolo si trovava in tribunale a Trento per partecipare a un'udienza quando è riuscito a fuggire fingendo un malore. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Detenuto Finge Malore Evade